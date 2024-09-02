С началом нового учебного года на Горьковской железной дороге стартовал месячник «Уступи дорогу поездам!»

С началом нового учебного года на Горьковской железной дороге стартовал месячник «Уступи дорогу поездам!» Об этом сообщила пресс-служба компании.Акция будет проходить до 30 сентября. Её задачи – профилактика ДТП в зоне движения поездов и формирование у детей и подростков культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Сотрудники компании вместе с подразделениями Управления на транспорте МВД России по ПФО напомнят ребятам о правилах безопасности и проведут рейды по выявлению нарушителей.Кроме того, в образовательных учреждениях, расположенных возле железной дороги, будет проведена разъяснительная работа. В частности, в школах и детсадах распространят информационные материалы.«Напомним, скидка 50% на билеты в пригородные поезда для студентов и школьников будет действовать с 1 сентября на Горьковской железной дороге. Приобрести билеты на пригородные поезда за половину стоимости смогут учащиеся из Нижегородской и Владимирской областей, Республик Татарстан, Марий Эл и Удмуртии», - говорится в сообщении пресс-службы.