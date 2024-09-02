Во Владимире на торжественные линейки по случаю Дня знаний выйдут 3782 первоклассников.

Во Владимире на торжественные линейки по случаю Дня знаний выйдут 3782 первоклассников. Об этом рассказала городской администрации.Наибольшее количество первоклашек – 226 ребят – будут учиться в школе №42. Всего же за парты образовательных учреждений Владимира сядут 40858 школьников.