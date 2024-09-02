30 августа в деревне Сергеиха второй раз за лето загорелось производство, находящееся по адресу Карла Либкнехта, 70. Ранее мы писали, что фабрика деревообрабатывающая, поскольку здание с таким

30 августа в деревне Сергеиха второй раз за лето загорелось производство, находящееся по адресу Карла Либкнехта, 70. Ранее мы писали, что фабрика деревообрабатывающая, поскольку здание с таким адресом этим летом уже горело. Но в МЧС нам пояснили, что пожар произошел в тканеперерабатывающем предприятии, находящемся на той же территории. Также нам сообщили причину происшествия. Как оказалось,