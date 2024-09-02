31 августа во Меленковском районе простились с бойцом, погибшим в СВО.

Коммунар Меленковского района сообщает, что 31 августа жители простились с Игорем Васильевичем Хромовым — мужчиной, отдавшим жизнь в ходе специальной военной операции.Игорь Хромов родился 2 октября 1984 года. Он отправился на фронт как доброволец, служа стрелком и помощником гранатометчика.Военнослужащий трагически погиб 18 января 2024 года, выполняя свой долг в районе населенного пункта Крахмальное. Прощальная церемония прошла на Большеприклонском кладбище, где его провожали родные, друзья, соседи и близкие. В знак признания мужества родителям Игоря был вручён орден Мужества.