В апреле 2022 года администрация района заключила контракт с компанией «Индконструктив» на реставрацию этого объекта культурного наследия.

Прокуратура Владимирской области сообщает, что надзорное ведомство Собинского района осуществляло контроль за ремонтными работами в здании начальной школы, расположенной на Центральной площади Лакинска, построенном в 1934 году.В апреле 2022 года администрация района заключила контракт с компанией «Индконструктив» на реставрацию этого объекта культурного наследия. Однако подрядчики отставали от графика, и в сентябре 2023 года прокуратура вмешалась, направив представление главе администрации. Контроль за выполнением работ был усилен. К счастью, реставрация была завершена в срок, и 2 сентября школа открыла свои двери для учеников, которые теперь смогут учиться в обновлённом здании.