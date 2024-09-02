Уже три четверти обращений клиентов банков обрабатывается только через чат-бот с помощью искусственного интеллекта (ИИ), без участия людей.

Уже три четверти обращений клиентов банков обрабатывается только через чат-бот с помощью искусственного интеллекта (ИИ), без участия людей. Об этом рассказали эксперты одного из крупнейших в России финансовых учреждений. Несмотря на рост показателей, сервис вряд ли полностью заменит консультацию с человеком, сообщил в преддверии ВЭФ-2024 старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.Так, начавший работу на основе технологии машинного обучения в мае бот одного из российских банков, за три месяца самостоятельно рассмотрел более 7 млн обращений. Сейчас без участия оператора чат-бот может обработать запросы более чем на 1800 тематик. При этом согласно опросу, процент доверия самому механизму искусственного интеллекта сейчас составляет 70-75% — на 20% больше, чем годом ранее.Благодаря ИИ чат-боты лучше понимают речь, контекст, информацию в запросе — это позволяет клиентам значительно экономить время. Около 50% всех запросов приходится на топ-3 тем: банковские карты (операции, выписки и т.д.), бонусные программы и сервисы. В этих самых востребованных сценариях клиенту больше не нужно предоставлять данные, которые уже есть в системе. В результате 75% обращений робот рассматривает без участия оператора. Чат-бот ВТБ умеет не только рассказывать о продуктах и услугах банка, но и объяснять, как пользоваться различными сервисами.«Чат-бот становится все более популярным сервисом за счет доступности, простоты использования и помощи, которую клиенты реально могут получить во время консультации с роботом. За последние три года доля обращений через этот сервис выросла с 7% до 50%. А в 2024 году число обращений через чат-бот сравнялось с числом звонков в контакт-центр. Но полностью отказываться от участия операторов в работе с обращениями клиентов мы не будем, все же в некоторых ситуациях помощь человека незаменима», — отметил Никита Чугунов.Согласно опросу ВТБ, который проходил в мае этого года, треть россиян согласны с тем, что качество консультаций с помощью ИИ существенно улучшилось за последние годы, еще 73% отметили, что у ИИ высокая скорость ответов. Качество и скорость участники опроса назвали самыми важными в работе любого банковского контакт-центра.