На этот раз преобразования затронули улицу Мира, где у дома № 30 подрядчик уже приступил к подготовке площадки, которая будет вымощена брусчаткой.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Гороховце начались работы по благоустройству новой общественной территории. На этот раз преобразования затронули улицу Мира, где у дома № 30 подрядчик уже приступил к подготовке площадки, которая будет вымощена брусчаткой.Подобный проект был успешно реализован на Новой линии в Вишневом саду, где жители микрорайона и гости города с удовольствием проводят своё свободное время. Вокруг новой площадки на улице Мира планируется установка скамеек и урн. Кроме того, здесь появятся футбольная площадка, парковка и другие элементы инфраструктуры.