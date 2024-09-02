Город стал победителем Всероссийского конкурса проектов благоустройства, организованного Минстроем РФ.

В Гусь-Хрустальном появится «Хрустальный» мост на набережной. Город стал победителем Всероссийского конкурса проектов благоустройства, организованного Минстроем РФ.В числе других победителей — Камешково, Муром и Покров. Для реализации всех проектов из федерального бюджета будет выделено почти 340 миллионов рублей.Эта информация была озвучена на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», который прошел в Калуге 25 августа.