В Коврове прошёл смотр-конкурс на звание «Лучшее звено по аварийной разведке и спасению пожарных (АРИСП)».

В Коврове прошёл смотр-конкурс на звание «Лучшее звено по аварийной разведке и спасению пожарных (АРИСП)». Об этом рассказала ГУ МЧС России по региону.Участие в мероприятии приняли лучшие газодымозащитники 33-го региона. Конкурсные задания оказались максимально приближены к реальным. Так, спасатели должны были преодолеть лабиринт с заклеенной маской дыхательного аппарата, а также найти специальные маяки и спасти условного пострадавшего.В результате лучшей стала команда 5-ой пожарно-спасательной части 6-го пожарно-спасательного отряда из Мурома.