Тротуар у общеобразовательной школы №2 и детско-юношеской спортивной школы в Собинке отремонтировали. Работы шли на участке от дома №2 до дома №15 на улице Красная Звезда. Всего обновлено 470

Тротуар у общеобразовательной школы №2 и детско-юношеской спортивной школы в Собинке отремонтировали. Работы шли на участке от дома №2 до дома №15 на улице Красная Звезда. Всего обновлено 470 метров, рассказали в пресс-службе Владупрдора. Во время ремонта дорожники подготовили «подушку» из песка и щебня, устроили бортовой камень, положили асфальт, организовали площадку для остановочного павильона. Ранее