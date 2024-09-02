Женатый мужчина изменил супруге, а затем вернулся в семью. Однако часть личных вещей остались в квартире любовницы, с которой он некоторое время проживал. Из-за этого и случился конфликт,

Женатый мужчина изменил супруге, а затем вернулся в семью. Однако часть личных вещей остались в квартире любовницы, с которой он некоторое время проживал. Из-за этого и случился конфликт, который закончился реальным уголовным сроком. У осужденного – двое детей и жена. В июле 2023 года он познакомился с другой женщиной и стал проживать вместе с ней.