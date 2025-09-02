Во Владимирской области завершился двухмесячный фестиваль духовной музыки «Голоса Суздаля». За это время он привлек около 5 тысяч зрителей и собрал 10 коллективов из разных городов России.

Во Владимирской области завершился двухмесячный фестиваль духовной музыки «Голоса Суздаля». За это время он привлек около 5 тысяч зрителей и собрал 10 коллективов из разных городов России. Об этом рассказали в облправительстве. С 21 июня по 31 августа древний Суздаль вновь стал центром притяжения для ценителей духовной музыки. Концерты фестиваля проходили в храмах, на открытых