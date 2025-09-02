Во Владимире продолжается реконструкция стадиона «Лыбедь», начавшаяся в прошлом году. Работы должны завершиться до юбилейного матча в честь 80-летия Великой Победы, который пройдет 6
<a href="https://33live.ru/novosti/02-09-2025-stadion-lybed-gotovyat-k-otkrytiyu-posle-rekonstrukcii.html" target="_blank">Стадион «Лыбедь» готовят к открытию после реконструкции</a> - Во Владимире продолжается реконструкция стадиона «Лыбедь», начавшаяся в прошлом году. Работы должны завершиться до юбилейного матча в честь 80-летия Великой Победы, который пройдет 6
[url=https://33live.ru/novosti/02-09-2025-stadion-lybed-gotovyat-k-otkrytiyu-posle-rekonstrukcii.html]Стадион «Лыбедь» готовят к открытию после реконструкции[/url] - Во Владимире продолжается реконструкция стадиона «Лыбедь», начавшаяся в прошлом году. Работы должны завершиться до юбилейного матча в честь 80-летия Великой Победы, который пройдет 6