Документы о присвоении почётного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» будут вручены педагогу владимирской гимназии № 3 Элле Лазук.

Сегодня, в преддверии Дня учителя, во владимирском Доме дружбы состоится торжественное награждение победителей и лауреатов региональных конкурсов в сфере образования в 2020 году.Среди награждаемых – «» Сергей Лялякин, учитель биологии Зареченской средней образовательной школы Собинского района. Документы о присвоении почётного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» будут вручены педагогу владимирской гимназии № 3 Элле Лазук, Почётная грамота Президента РФ – заведующей детсадом № 83 областного центра Елене Сатаровой, а Благодарность Президента России – директору владимирского городского межшкольного комбината № 2 Марине Золотовой.Кроме того, участниками церемонии станут:– лучшие учителя 2020 года;– победители областного конкурса общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы;– победитель рейтинговой оценки деятельности профессиональных образовательных организаций в 2020 году;– победители соревнований областного конкурса профессиональных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные проекты;– педагоги-тренеры, подготовившие победителей в рамках Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);– работники сферы образования, награжденные ведомственными наградами Минпросвещения России.