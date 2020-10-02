Документы о присвоении почётного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» будут вручены педагогу владимирской гимназии № 3 Элле Лазук.
Сегодня, в преддверии Дня учителя, во владимирском Доме дружбы состоится торжественное награждение победителей и лауреатов региональных конкурсов в сфере образования в 2020 году.
Среди награждаемых – «» Сергей Лялякин, учитель биологии Зареченской средней образовательной школы Собинского района. Документы о присвоении почётного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» будут вручены педагогу владимирской гимназии № 3 Элле Лазук, Почётная грамота Президента РФ – заведующей детсадом № 83 областного центра Елене Сатаровой, а Благодарность Президента России – директору владимирского городского межшкольного комбината № 2 Марине Золотовой.
Кроме того, участниками церемонии станут:
– лучшие учителя 2020 года;
– победители областного конкурса общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы;
– победитель рейтинговой оценки деятельности профессиональных образовательных организаций в 2020 году;
– победители соревнований областного конкурса профессиональных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные проекты;
– педагоги-тренеры, подготовившие победителей в рамках Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);
– работники сферы образования, награжденные ведомственными наградами Минпросвещения России.