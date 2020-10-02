Ковровский Центр хирургии головы и шеи, а также реконструктивной микрохирургии продолжает развиваться.

Уникальныймедицинский проект государственно-частного партнерства. Ковровский Центр хирургии головы и шеи, а также реконструктивной микрохирургии продолжает развиваться. Он создан на базе Первого клинического медицинского центра и соответствует всем мировым стандартам.Ухогорлонос или оториноларингология - сложное для произношения слово и не менее сложный раздел медицины. Заболевания ЛОР-органов затрагивают широкий спектр-проблем, от хронического насморка и болей в горле до серьёзных заболеваний уха и гортани. В Первом Клиническом медицинском центре Коврова всегда готовы прийти на помощь. Причём, если раньше многие заболевания требовали агрессивного хирургического вмешательства, то сегодня в Первом Клиническом операции проводятся без наружных разрезов.Кирилл Шиленков, заведующий оториноларингологическим отделением ПКМЦ, врач-оториноларинголог: «Исключительно через нос, без использования наружных доступов, как это было принято ещё совсем недавно. Мы от этого полностью отказались и перешли только на эндоскопические вмешательства. Также особенность нашего отделения в том, что мы перестали устраивать пациентам длительный послеоперационный период - мы его сильно сократили. Пациенты обходятся после операции в большинстве случаев без тампонов и уже сразу могут дышать носом».Это позволяет восстановить трудоспособность уже в ближайшие 3 дня. Также в отделении помогают улучшать и восстанавливать слух. ПКМЦ - один из немногих центров в России, где применяются эндоскопические методики лечения отитов. А тем, у кого отличный слух и чуткий сон здесь тоже готовы помочь.Кирилл Шиленков, заведующий оториноларингологическим отделением ПКМЦ, врач-оториноларинголог: «Увлекаемся хирургией храпа, есть тесное взаимодействие между сомнологами и бариатрическими хирургами. Занимаемся именно лор аспектом проблемы. Выполняем хирургические вмешательства с целью пластики мягкого нёба и глотки для того, чтобы уменьшить интенсивность храпа».Самые сложные случаи в оториноларингологии, например онкозаболевания, порой не обходятся без серьёзных оперативных вмешательств. Которые потом требуют восстановления тканей и прежнего облика. И такой методикой в ПКМЦ также владеют.Роман Нетяга, врач-онколог, реконструктивно-пластический хирург, микрохирург ПКМЦ: «Методика заключается в том, с использованием операционного микроскопа, специального оптического увеличения, маленьких инструментов и тонкого шовного материала - мы можем, как выделять, так и соединять между собой различные ткани. Будь то нервы или кровеносные сосуды, таким образом можем, к примеру, пересадить часть кишечника в позицию пищевода шейного отдела человека, или часть руки в позицию языка, либо восстановить молочную железу с использованием жира передней брюшной стенки».Реконструктивная хирургия применяется в различных областях медицины: начиная от онкологии, заканчивая постожоговыми, постравматическими изменениями или парэзами нервов. И Первый Клинический действительно первый во Владимирской области, где проводятся такие операции. И благодаря современным методам лечения люди обретают прежнее качество жизни.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов«Вести-Владимир»