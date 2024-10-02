В области есть более чем 150 программ дополнительного профобразования.

В честь Дня среднего профессионального образования в России министерство образования Владимирской области поделилось статистикой: более 33 тысяч студентов обучаются в техникумах и училищах региона. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.В области есть более чем 150 программ дополнительного профобразования. Отмечается, что около 65 процентов выпускников девятых классов выбирают колледжи и техникумы для своего профессионального старта. По информации источника, это свидетельствует о растущем интересе к рабочим специальностям среди молодежи.Напомним, ранее мы писали, что