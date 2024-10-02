По предварительной информации, водитель при обгоне на изогнутом участке дороги потерял управление и врезался в опору эстакады.

В Киржаче Владимирской области произошла смертельная авария, в результате которой погибли 29-летний водитель и 41-летний пассажир автомобиля Kaiyi. Инцидент случился 2 октября около 12:40 на 413-м километре дороги «Киржач — Красный Октябрь — Бехтерево», неподалеку от железнодорожного вокзала.По предварительной информации, водитель при обгоне на изогнутом участке потерял управление и врезался в опору эстакады. Полиция проводит расследование для уточнения обстоятельств ДТП. По предварительной информации, в аврии погибли сотрудники районной администрации.Напомним, ранее мы писали, что