В правила охраны особой территории Ильинского луга в Суздале внесли изменения, их предложили обсудить общественности. Особо охраняемой зоной заказник стал с 1999 года – луг ценен своим

В правила охраны особой территории Ильинского луга в Суздале внесли изменения, их предложили обсудить общественности. Особо охраняемой зоной заказник стал с 1999 года – луг ценен своим историко-природным ландшафтом, разнообразием растительности и местоположением – с него открывается панорамный вид на важные объекты культуры Суздальской земли. Площадь занимает более 40 гектаров. Информация о том, что режим