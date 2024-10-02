Стало известно почему.

Во Владимире прошла плановая проверка сирен, но не все услышали тревожный сигнал. Редакция «» выяснила, что причиной этого стали особенности местности, в том числе высотные дома, которые являются преградой для распространения звуковых волн.В некоторых удаленных районах звук сирен едва слышен, а некоторые населенные пункты не имеют громкоговорителей центрального радиовещания. В случае реальной опасности специальные автомобили будут передавать сигнал, соответствующий уровню угрозы.Напомним, ранее мы писали, что