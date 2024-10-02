Неизвестные отравили ртутью родник в СНТ Спартак во Владимире В администрацию об этом сообщили...

Неизвестные отравили ртутью родник в СНТ Спартак во ВладимиреВ администрацию об этом сообщили местные жители и дачники. Сотрудники управления по охране окружающей среды оперативно отреагировали на сигнал, приехали, огородили территорию, поставили предупреждающую табличку и вызвали профильные службы.Специалисты дважды провели демеркуризацию родника. Извлекли шарики ртути и обезвредили отходы. Повторный анализ планируется сделать 4 октября.Сергей Сухопаров, начальник управления по охране окружающей среды администрации г. Владимира:- Работы были выполнены очень тщательно, два раза проводилась демеркуризация указанной территории. Надеемся, что вода будет в родничке хорошая. Но, тем не менее, в пятницу будут проведены анализы воды, именно на наличие в ней ртути. Если будут анализы хорошие, значит, мы определим, что пить воду из этого родничка можно, вода соответствует санитарным требованиям. Если нет, демеркуризация будет проведена повторно.