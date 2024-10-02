Расширяем горизонты: владимирец рассказал, как провёл отпуск на острове Хайнань Владимирцы...

"Расширяем горизонты": владимирец рассказал, как провёл отпуск на острове ХайнаньВладимирцы раздвигают границы. Наш оператор Александр Чунаев вместе со своей семьей недавно вернулся из Китая. С острова Хайнань. И, конечно, рассказал коллегам, как провел отпуск.- В принципе, все, что осталось от вчерашенго тайфуна - это шторм на море…Солнечный город Санья встретил наших путешественников непогодой. Сильнейший за последние десятилетия тайфун "Яги" принес на остров шторм, шквалистый ветер, вырывал с корнем деревья и сносил крыши.Но это на севере Хайнаня. На юге, к счастью, была лишь небольшая гроза. Удачу этой части острова, если верить китайским приметам, принес, в том числе, визит светловолосых голубоглазых Чунаевых. Азиаты с трепетом относятся к блондинам - символам счастья и успеха. Особенно, к детям. Леон, без преувеличения, все две недели путешествия был звездой всюду, куда приходил.- Он попал в нужную точку. В Китае его в первый же день сразу попытались потрогать, его трогали, его фотографировали. Ему практически в каждом магазине, куда мы приходили, дарили какие-то сладости.Бесцеремонные, но приветливые. А еще очень ответственные. Говорят: за буйки на курорте Санья заплывают только наши туристы. На воде китайцы крайне законопослушны. Но не только в силу менталитета. Большинство из них, оказывается, совершенно не умеют плавать.Александр Чунаев - телеоператор:- Они прилетают на этот остров, чтобы купаться в море, но в море они не купаются. Они либо сидят на берегу и фоткаются постоянно, либо фоткаются с русскими, либо, если они купаются, они делают это в надувных кругах детских. Часто видел взрослых мужчин китайцев, одетых в детский надувной круг, и он, где-то там - по пояс в бассейне плещется.Санья - не только самый южный город острова Хайнань, но и всей Поднебесной. Символ города - олень. В честь благородного животного назван и местный горный парк. С удивительными видами и ушлыми обитателями. Макаки ведут себя здесь по-хозяйски. Собирают с туристов дань - и подпускают лишь на расстояние вытянутой руки с бананом.Важный пункт всех путешествий семьи Чунаевых - местные рестораны. Кухня, лучше многих достопримечательностей, способна рассказать об истории и духе создавшего ее народа.Александр Чунаев - телеоператор:- Ну, что, сходили погулять в Центр Санья. Купили на рынке вот такую прелесть. Здесь жучки паучки, личинки шелкопряда. Китайцы очень любят покушать. Я тоже люблю покушать. В этом мы похожи. У них даже, например, они могут спросить не "Как у тебя дела?", а "Привет, ты сегодня покушал?". У них считается за привет, как дела. Я ел там утку по-пекински. И съел много уток. И теперь, когда я вижу плавающих во Владимире уток, я испытываю чувство вины перед ними. По всей Азии, не только в Китае, очень вкусные фрукты, много экзотики, всякие кокосы, гигантские манго по три килограмма, я в жизни в продаже таких в России не видел. Всякие мангустины, ланганы. Дуриан…Его вкус, говорят путешественники, одновременно напоминает орехи, зефир и манго. Текстура кремовая. Звучит аппетитно, однако фрукт этот нельзя, например, подавать в отелях. И перевозить в самолетах. Дуриан уж очень вонюч. Жена, говорит глава семейства, не оценила. Да и местный шоколад, как оказалось, десерт на очень большого любителя.Александр Чунаев - телеоператор:- Я очень часто видел у них в продаже наш шоколад, у них Аленка наша продается, наш Бабаевский. Стоит, относительно наших цен, безумные деньги. В несколько раз дороже, чем у нас.Китайские курорты довольно популярны у туристов СНГ, потому вокруг почти все вывески дополнены русским переводом. И его расшифровка, например, в меню, говорят Чунаевы, превратилась в игру "угадай, что будет в твоей тарелке".Александр Чунаев - телеоператор:- Хум Цигун вращать жареный цыпленок, железо жареный кальмар, стальной кальмар я видел. Чуть-чуть зажаренные куриные пупки. Теща с перцем. Чья это теща, да?Чунаевы рассказывают: обязательно продолжат изучать загадочную азиатскую душу. Следующая точка на карте - Шри-Ланка.Кристина Иванова, «Вести-Владимир».