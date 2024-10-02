Столбики термометров готовятся к штурму: во Владимирской области ожидается рекордно теплый...

Столбики термометров готовятся к штурму: во Владимирской области ожидается рекордно теплый деньСмещаясь на восток, скандинавский антициклон сохранит в 33-м регионе преимущественно солнечную, спокойную и сухую погоду, а столбики термометров пойдут на штурм 20-градусных отметок.По прогнозам синоптиков, завтра (3 октября 2024 года) во Владимире и области погода будет малооблачная, без осадков.Температура воздуха днем до +22°C. Ночью столбик термометра опустится до +9°C.Ветер южный, от 2 до 6 м/с.Атмосферное давление 752 - 754 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 3 октября 2024 годаЕсли шишки на ели низко растут - к ранним морозам, высоко - настоящие холода ударят в конце зимы. Существовала в народе и такая примета: если сухая погода за окном, то зимой будет мало снега.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky