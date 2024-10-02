В новом доме обнаружены затопленный подвал, шаткие стены, даже штукатурка отвалилась с потолка на ребенка.

Активисты Народного фронта сообщили о проблеме с качеством новостройки, предназначенной для переселения местных жителей из аварийного жилья в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Об этом они рассказали в своих социальных сетях.В новом доме обнаружены затопленный подвал, шаткие стены, даже штукатурка отвалилась с потолка на ребенка. Еще квартиры имеют проблемы с вентиляцией. Общественники утверждают, что на расселение было потрачено более 1 млрд рублей за последние 4 года. Застройщик общественник объясняет проблемы болотистой местностью, а местная администрация судится с подрядчиком и обратилась в прокуратуру.Напомним, ранее мы писали, что