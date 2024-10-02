Петушинец сжег две машины, одна из которых принадлежала его бывшей, а другая – ее новому партнеру. Теперь неумеющий расставаться мужчина может лишиться свободы на 5 лет. Об этом рассказали в

Петушинец сжег две машины, одна из которых принадлежала его бывшей, а другая – ее новому партнеру. Теперь неумеющий расставаться мужчина может лишиться свободы на 5 лет. Об этом рассказали в прокуратуре. Вместе с той девушкой мужчина ранее жил. Постепенно их отношения начали портиться, в итоге они расстались. Петушинец пытался вернуть возлюбленную, но та отказалась. Поджог