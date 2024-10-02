За победы боролись сильнейшие паралимпийцы России.

Паралимпийцы Владимирской области стали участниками чемпионата и первенства России по спорту слепых в дисциплине «пауэрлифтинг-жим» и Кубок России по спорту ПОДА по пауэрлифтингу. Соревнования проходили с 23 по 29 сентября. Местом проведения выбрали город Екатеринбург. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.Известно, что за победы боролись сильнейшие паралимпийцы России. Так, претендентов на награды было 137, а на звание чемпионов 67. Серебро взяли Вероника Зайнакаева и Наталья Сучкова. В общекомандном зачёте среди женщин регион занял 3 место. На первенстве России среди юниоров золото у Варвары Селивановой, Роман Волкова и Никиты Андреева, а у Вероники Зайнакаевой серебро.Напомним, ранее мы писали, что