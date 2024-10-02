Во Владимире пойдет под суд закладчик, пытавшийся сбыть смертельно опасный наркотик В отношении...

Во Владимире пойдет под суд закладчик, пытавшийся сбыть смертельно опасный наркотикВ отношении 34-летнего жителя Владимира возбуждено уголовное дело.В конце сентября 2024 года сотрудниками полиции на улице Пичугина города Владимира был задержан местный житель, у которого при себе было 19 свертков с наркотиками для последующего сбыта наркопотребителям через организацию закладок.Согласно результату проведенного специалистами-экспертами ЭКЦ УМВД России по Владимирской области исследования, в свертках находился карфентанил – наркотическое средство, которое применяется в ветеринарии в качестве транквилизатора для усыпления слонов. Для человека этот наркотик смертельно опасен, его передозировка часто приводит к летальному исходу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В тот же день, находясь в кабинете УМВД России по г. Владимиру, фигурант в целях избежания уголовной ответственности передал врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков взятку в сумме 52 тысячи рублей.Сотрудник полиции от взятки отказался.В настоящее время мужчина содержится под стражей, рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.Фото: СУ СК России по Владимирской области, УМВД по Владимирской области