С момента переезда принца Гарри и Меган Маркл в США слухи о его возможном возвращении в Великобританию не утихают. Особенно активно обсуждают эту тему в 2024 году, когда эксперты предполагают, что Гарри может разделить свое время между двумя странами.

С момента переезда принца Гарри и Меган Маркл в США слухи о его возможном возвращении в Великобританию не утихают. Особенно активно обсуждают эту тему в 2024 году, когда эксперты предполагают, что Гарри может разделить свое время между двумя странами.В случае подтверждения слухов о разводе вопрос о будущем их детей — принца Арчи и принцессы Лилибет — станет особенно актуальным. Если Гарри решит вернуться в Британию, ему и Меган придется обсудить, где будут жить их дети.Меган уже выразила свою категорическую позицию по поводу переезда: она не планирует возвращаться в Великобританию. Королевский корреспондент Чарльз Рэй утверждает, что герцогиня Сассекская не раз отказывалась от поездок в родную страну, что говорит о ее нежелании оставлять свою жизнь в Калифорнии. Это значит, что Арчи и Лилибет, скорее всего, останутся с матерью.Эксперты предполагают, что при таком раскладе дети будут продолжать жить в Калифорнии, где у них уже есть друзья и стабильная жизнь. Принц Гарри сможет навещать их в свободное время, что также учитывает их благополучие. В этом контексте важно отметить, что Арчи и Лилибет провели большую часть своей жизни в Америке и адаптировались к местной культуре.Тем не менее, некоторые инсайдеры предполагают, что принц Гарри может забрать детей с собой в Великобританию. Это напоминает ситуацию с принцессой Дианой и принцем Чарльзом, когда леди Ди столкнулась с трудностями в получении разрешения на переезд с сыновьями в Америку. Возможно, что король Карл III также захочет, чтобы его внуки находились рядом с ним.Однако не все эксперты уверены в том, что Гарри действительно решит вернуться в Великобританию или восстановит свои королевские обязанности. В настоящее время отношения между ним и королевской семьей остаются напряженными, особенно учитывая уязвимое положение Карла III и Кейт Миддлтон.