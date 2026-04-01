В одно прекрасное летнее утро священнослужитель прогуливаясь по парку встречает маленькую девочку, весело играющую со своей собачкой. От нахлынувшего умиления священник подходит к девочке и спрашивает:
- О, прелестное дитя, скажи пожалуйста, как твоё имя?
- Меня зовут Роза - мило улыбаясь отвечает девчурка.
- Какое необычное и в то же время прекрасное имя - продолжает восхищаться священник, - кто же тебе его дал ?
- Однажды моя мама, когда еще носила меня в животике, гуляла по летнему саду. Она немножко устала, присела отдохнуть на лавочку под кустом роз - и уснула. И пока она спала ей на животик упал лепесток розы. Мама подумала что это знак с небес и решила назвать меня Розой :)
- А как же звать твою замечательную собачку?
- А его зовут ХРЯК.
еще анекдот!