Выпускник ГТРК «Владимир» Денис Цицеронов награжден медалью «За Храбрость» Наш коллега -...

Выпускник ГТРК «Владимир» Денис Цицеронов награжден медалью «За Храбрость»Наш коллега - телеоператор Денис Цицеронов, уроженец Владимира и выпускник ГТРК "Владимир" Указом Президента награжден высокой государственной наградой.Медаль "За храбрость" второй степени Денису Цицеронову, оператору телеканала "Россия-24" вручил генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.Много лет Денис работает в паре со специальным корреспондентом ВГТРК Ольгой Курлаевой. Вместе они побывали в самых горячих точках - на Донбассе и в Крыму.Ольге Курлаевой также вручена государственная награда. В своем телеграм-канале "НевоенкорКурлаева" Ольга написала: "с почином нас". А о боевой награде напарника сказала: "здорово, что не забыли нашего оператора, он храбрец ещё тот".