«Ростелеком» выступил техническим партнером общего собрания Владимирского областного отделения «Опоры России». Национальный цифровой провайдер обеспечил площадку мероприятия – «Центр

«Ростелеком» выступил техническим партнером общего собрания Владимирского областного отделения «Опоры России». Национальный цифровой провайдер обеспечил площадку мероприятия – «Центр культуры и искусства на Соборной» – проводным и беспроводным доступами в интернет со скоростью 100 Мбит/с для обеспечения видеоконференцсвязи на платформе ZOOM. Благодаря технической поддержке «Ростелекома за собранием в режиме реального времени наблюдали и могли голосовать