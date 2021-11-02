Дополнительно прорабатывается вопрос о страховании сотрудников от COVID-19. Ведутся переговоры по выбору программы.

Более 300 работников Опытного стекольного завода в Гусь-Хрустальном получили за вакцинацию от ковида по 1000 рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.«Прививаются производственники с помощью выездной медицинской бригады городской поликлиники №1. Иммунизация проходит в кабинете на предприятии, но после осмотра терапевтом», - добавили в пресс-службе мэрии Гусь-Хрустального.Дополнительно прорабатывается вопрос о страховании сотрудников от COVID-19. Ведутся переговоры по выбору программы.«Все расходы берёт на себя предприятие», − уточнил генеральный директор ООО «ОСЗ» Сергей Пенечко.Антон Мусин работает здесь более 10 лет. Он прошёл первый этап и считает, что каждый должен выполнить свои обязательства перед обществом:«В условиях пандемии каждый человек должен внести посильный вклад в борьбу с распространением вируса».