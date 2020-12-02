ФАПы попадают под двойной контроль . Исполнение нацпроекта - под пристальным вниманием и активистов общероссийского народного фронта. В этот раз они посетили село Гришино, поселок Галицы и деревню Великово Гороховецкого района. Когда новые ФАПы смогут принимать пациентов.

ФАПыпопадают под двойной контроль . Исполнение нацпроекта - под пристальным вниманием и активистов общероссийского народного фронта. В этот раз они посетили село Гришино, поселок Галицы и деревню Великово Гороховецкого района. Когдановые ФАПы смогутпринимать пациентов.Это фельдшерско-акушерский пункт в селе Гришино, он готов всего на 30 процентов. Построен только корпус здания и готовится площадка для парковки. По словам замдиректора департамента здравоохранения , сроки сдачи объекта срываются из-за пандемии, но он надеется, что ФАП все-таки начнется свою работу в следующем году, ведь спрос на оказание первой медицинской помощи здесь высокий. Более 250 человек проживает только в селе Гришино. Также обращаться в местный ФАП смогут и жители девяти близлежащих деревень.Александр Жестков, замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области:- Много в информационном пространстве идет, что не построен ФАП, не выполняется.У нас по национальному проекту в этом году из 38 объектов должны сделать строительно-монтажные работы. А по соглашению с Минздравом запуск объектов, лицензирование, оснащение оборудованием уже переходить на следующий год.А вот в поселке Галицы ситуациялучше. Здесь готовность ФАПа -90 процентов. Осталось завершить ремонт,и уже скоро здесь появитсянеобходимое медицинское оборудование. По словам главврача Василия Бондаренко, работать здесь будет молодой , но ужеопытный специалист.Василий Бондаренко, главный врач ГБУЗ Владимирской области "Гороховецкая ЦРБ":- В ближайшее время этот ФАП будет введен в эксплуатацию. Фельдшер здесь молодой, перспективный. Прибыла недавно, работает и живет на территории. Является участником программы "Земский фельдшер". Получила подъемные 500 тысяч рублей. Я думаю, что с тем наполнением, который будет на ФАПе она справится в полном объеме со своей работой.Каждый ФАП будет оснащен современным оборудованием для оказания первой медицинской помощи, здесь можно будет получить и направление на дальнейшее лечение в центральной больнице. В деревне Великово местные жителиуже побывали в новом ФАПе, правда, пока на экскурсии.По их словам, теперь в деревне не хватает только аптеки, чтобы покупать назначенные врачом лекарства.Ираида Сторонина, староста деревни Великово:- Все жители довольны и благодарны за то, что у нас появился новый ФАП. И не только это, наше начальство помогает нам во всем. И ждем ещё аптеку - это больной вопрос. Не только для нас, но и для Бондаренко.Эту проблему активисты народного фронта тожеберут"на карандаш".По их словам, нацпроект "Здравоохранение " - это не только строительствомедицинских объектов. Его цель - обеспечение доступной помощи. Поэтому сюда они еще вернутся.Татьяна Питиримова, координатор площадки здравоохранения ОНФ:- Поводя итоги сегодняшней поездки хочется сказать, что поездка немного порадовала, потому что то, что мы увидели...Надеемся, что в сроки укладываются. Все находится в состоянии, когда подходит к завершению. Это радует. Мы это оставим у себя на контроле, обязательно проверим до конца декабря все эти три ФАПа снова, посмотрим в каком они состоянии. У нас есть активисты, которые наблюдают, смотрят. Надеемся, что здесь все будет хорошо.Закончить строительные работы планируется уже в этом году.Потом два месяца уйдет на получение лицензий.И уже в февраленовые ФАПыв Гороховецком районе смогут принять первых пациентов.Юлия Шувалова, Семён Карпов "Вести Владимир"