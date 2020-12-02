Гостями программы будут Альберт Русанен и Андрей Фролов. Начало в 17.05. Не пропустите!
Гостями программы будут Альберт Русанен, руководитель регионального центра «ЖКХ-контроль», и Андрей Фролов, председатель ТСЖ дома №13 по улице Комсомольской посёлка Ставрово, депутат поселкового совета народных депутатов. Телефон в студии для ваших вопросов: 35-31-33. Начало в 17:05.
"МАЯК" во Владимире 103, 9 МГц
"МАЯК" в Муроме 90,3 МГц
А на "Радио России-Владимир" в 18.20 выйдет программа "Вечером у микрофона". Почему родительская общественность выступает против законопроекта о новом порядке изъятия детей из семьи? Как одновременно защитить права детей и не разрушить семьи? Что делать, если ребёнку действительно опасно находиться рядом со своими родственниками? Обсудим сегодня в прямом эфире. Поделиться мнением и задать вопросы экспертам вы сможете, позвонив по телефону 35 31 33.
"Радио России-Владимир":
в Александрове 88,9 МГц
в Коврове 98,3 МГц
в Муроме 88,7 МГц
в Гусь-Хрустальном 103,1 МГц
в Вязниках 90,1 МГц
во Владимире 106,3 МГц
в Меленках 92,7 МГц
в Кольчугине 106,7 МГц
в Киржаче 96,2 МГц
в Петушках 100,4 МГц
в Гороховце 100,7 МГц