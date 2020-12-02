Выявленные замечания, чаще всего, устраняются за 2-3 часа.
Владимирские власти продолжают мониторить работу городских коммунальщиков. В мэрии областного центра напоминают, что одним из эффективных инструментов прямой связи с горожанами является портал .
«Любой желающий может сообщить через сайт о проблеме. На утро 2 декабря, владимирцы направили 8728 жалоб, из которых 8695 уже рассмотрено, а недостатки устранены. Ещё 33 находятся в работе», - добавили в пресс-службе горадминистрации.
Выявленные замечания, чаще всего, устраняются за 2-3 часа.
Добавим, что замечания на качество уборки улиц можно направлять в диспетчерскую службу МКУ «Центр управления городскими дорогами» по телефонам: 47-90-94, 8-960-721-49-49.
По проблемам уличного освещения следует обращаться в МКУ «Благоустройство»: 43-21-23.
Уборка дворов находится в ведении «управляшек», а за территории возле офисов и ТЦ отвечают владельцы или арендаторы.