Пороговый уровень заболеваемости в области превышен на 15,2%

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшую неделю 2020 года за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 1 074 человека с признаками ОРВИ и гриппа, среди них 5 487 детей. Интенсивный показатель составил 86,50 на 10 тысяч населения. Пороговый уровень заболеваемости в области превышен на 15,2%, в возрастной группе от 7-14 лет на 1,6% и в возрастной категории от 15 лет и старше на 92,8%.За прошедшую неделю во Владимире зарегистрировано 3 990 обращений граждан в лечебные учреждения, среди них 2 062 ребенка. Показатель заболеваемости на территории города составил 111,80 на 10 тыс. населения. Превышение эпидпорога в городе регистрируется на 3,2%, в возрастной группе от 15 лет и старше на 46,5%.Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в 5-ти административных территориях области: в Юрьев-Польском районе, в Гусь-Хрустальном р-не, в г. Владимире и др.По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают риновирусы, парагрипп, COVID-19, бокавирусы и деновирусы.(Фото:Pixabay)