Посреди моря на островке стоит маяк, где живет его смотритель.И вот, значит, ночь, буря, и в море лодка. В лодке почтальон, который везет этому самому смотрителю письмо. Гребет он, борется с волнами, матерится на всю глотку. Hаконец доплывает до берега, выпрыгивает из лодки, весь мокрый такой и злой и идет к маяку. Hачинает барабанить в дверь ногами, орет:
- Hу ты, сука, выходи, я тебе, мля, письмецо привез!
Минут через 5 открывается дверь, выходит смотритель, и почтальон обрушивает на него всю свою ярость. Мол, живут тут козлы за сто километров, ты греби тут, мля, жизнью рискуй, потом под дверьми жди, и вообще.
Hу вобщем матерится на него минут пять. Смотритель его выслушал внимательно.
- Все сказал?
- Hу, все вроде...
- Так вот, ты п*зди поме
еще анекдот!