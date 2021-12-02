Что читает Иосиф Райхельгауз. Народный артист России, художественный руководитель московского театра “Школа современной пьесы” режиссёр и педагог побывал во Владимире. Он принял

Что читает Иосиф Райхельгауз. Народный артист России, художественный руководитель московского театра “Школа современной пьесы” режиссёр и педагог побывал во Владимире. Он принял участие в акции “Моя книжная полка” и рассказал о своих любимым книгах и писателях. Следить за рассказом режиссёра все желающие могли и по онлайн-трансляции. Иосиф Райхельгауз рассказал, что выбрать любимые книги – это