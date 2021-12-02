Во Владимире автобус 32-го маршрута сбил пешехода. Инцидент произошел 1 декабря примерно в 6 вечера...

Во Владимире автобус 32-го маршрута сбил пешехода. Инцидент произошел 1 декабря примерно в 6 вечера на улице Мира около дома №31. 25-летняя девушка перебегала дорогу в неположенном месте, хотя ближайший пешеходный переход располагался в 50 метрах от ДТП. По причине плохого сцепления со скользкой дорогой, водитель автобуса не успел затормозить, в результате чего совершил наезд на пешехода. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.Фото: https://vk.com/incident_33