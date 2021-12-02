В 33-м регионе успешно завершился 7-месячный проект «Владимирский край – территория межнационального согласия», направленный на социо-культурную адаптацию трудовых мигрантов, включая членов их семей.

В 33-м регионе успешно завершился 7-месячный проект «Владимирский край – территория межнационального согласия», направленный на социо-культурную адаптацию трудовых мигрантов, включая членов их семей.Владимирская область кажется относительно моноэтническим регионом. Однако в последние годы национальный состав населения усложнился. Это вызвано трудовой миграцией. Больше всего иностранных граждан приезжают в регион из Таджикистана, Украины, Узбекистана и Армении. И если братскому народу Украины не сложно ассимилироваться с коренным населением, то для других народностей нужно было создать условия для их социокультурной адаптации. Прежде всего – для детей трудовых мигрантов.Для решения этой задачи были выбраны г. Владимир, Кольчугинский, Петушинский и Собинский районы. В реализацию проекта были вовлечены органы местного самоуправления, Миграционный центр Владимирской области и МБУ "Молодежный центр" г.Владимира, а ответственным исполнителем была областная молодежная организация "Владимирский Евроклуб".В местных администрациях обратили внимание на то, что члены семей мигрантов лучше всего откликаются на творческие и познавательные мероприятия, а также на возможности физической активности (спортивные соревнования). С учетом этих особенностей программы указанных территорий сформировали по трем направлениям: познавательно-просветительское, профилактическое и культурно-оздоровительное.Например, в сентябре состоялся товарищеский матч по футболу между командой сотрудников областного миграционного центра и сборной трудовых мигрантов. Семьи мигрантов смогли познакомиться со знаменитой Владимирской специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва, где и проходил матч.Также в сентябре Уполномоченный по правам человека по Владимирской области Людмила Романова провела встречу, в ходе которой иностранные граждане и лица без гражданства получили разъяснения, консультации и рекомендации по вопросам осуществления трудовой деятельности и пребывания на территории региона.В Собинском районе провели вечер-встречу «Хоровод дружбы» для мигрантов, работающих на территории Ставровского промпарка. Они увидели концертное выступление ансамбля народного танца «Забок» из Хорватии. Еще один «хоровод дружбы» состоялся в селе Черкутино – на Фестивале хлебосольства в Михайлов день.В Петушинском районе местная религиозная организация города Покров в честь Дня защиты детей провела конкурс рисунков среди детей иностранных граждан. Каждый участник был награждён ценным призом. А недавно дети мигрантов были приглашены на районное первенство по каратэ-сётокан и, образно говоря, «прошли социализацию» в числе 180 участников.В Кольчугине отмечен труд многонациональной строительной бригады Камо Гаспаряна. Трудовые мигранты помогли ударными темпами отремонтировать корпус инфекционного отделения Кольчугинской ЦРБ, который за ветхостью (зданию исполнилось 100 лет) стоял закрытым. Это было настоящим прорывом в условиях пандемии.Там же, в Кольчугине, многодетные семьи мигрантов стали участниками социального проекта «Дом Добра», которым руководит отец 6 детей И. Снегирев. Совместно с благотворительным фондом «Дар жизни» и фондом продовольствия «Русь» он оказал вещевую помощь семьям с детьми в объеме 15 тонн. Безвозмездные юридические консультации были предоставлены 20 семьям.И, конечно, неоценимый вклад в адаптацию семей мигрантов внесли детские библиотеки.Каковы же итоги проекта? По мнению руководителя проекта Елены Гуськовой, об уровне достигнутой адаптации семей мигрантов говорит хотя бы тот факт, что они приняли активное добровольное участие во Всероссийской переписи населения 2021 года. Показав пример многим «аборигенам».