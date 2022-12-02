16 фермеров из Владимирской области в этом году получили гранты на развитие своего дела - от двух...

16 фермеров из Владимирской области в этом году получили гранты на развитие своего дела - от двух до четырех миллионов рублей. Среди них - предприниматель из Собинского района. "Агростартап" Алексея Мокеева - это производство сушеных овощных смесей. Свои сухие борщи он отправляет и на передовую. Репортаж Дарьи Давыдовой.Овощи в этом цехе "вешают" в килограммах, но чаще - в квадратных метрах.Алексей Мокеев, предприниматель:- Это капуста. Площадь загрузки у нас в квадратных метрах идёт, да. Соответственно, в тоннах мы тоже знаем. Если морковь сушим, то это примерно 700-800 килограммов загрузка. Капуста намного меньше, потому что она такая воздушная, хоть и водянистая.Моют, чистят, режут и шинкуют овощи - вручную, а вот сушка... Сушка - дело техники. Конвекционную установку собирали под заказ в Кирове.- Вводим время, температуру и производительность рециркулятора. И пуск.В сушильной камере капусту закрывают на двое суток - до полного обезвоживания. “Ничего, - говорит Елена. - В кипящей воде овощи быстро придут в форму”. На вкус и цвет супы из сушеного ассорти ничем не отличаются от "классических". Но домохозяйки разницу точно заметят.Елена Николаева, завпроизводством:- Полкочана нарежем на щи, а полкочана в холодильнике лежит. А тут ничего не лежит. Сварили - и суп готовый. Очень удобно, я считаю. Всё по нормам, всё расчитано, всё расписано.Дарья Давыдова, корреспондент:- В готовой упаковке - сто сорок граммов сушеной смеси. На самом деле - полтора килограмма свежих овощей: картофель, лук, морковь, капуста, свёкла. Будет борщ! Говорят, должно получиться не меньше восьми приличных порций.Свой агростартап Алексей мечтал запустить давно. Проект получилось реализовать благодаря гранту от региона. Он покрыл три четверти всех инвестиционных затрат. Полгода - полет нормальный.Алексей Мокеев, предприниматель:- Мне, на самом деле, очень нравится сериал, может, знаете - "Стар Трэк". "Звездные войны", "Звёздный путь" и так далее. Моя мечта, на самом деле, чтобы наши продукты питания отправились в космос. Как бы там уже используется не сушка, а более дорогостоящая технология - сублимация, но, мне кажется, мы к этому чуть попозже дойдем.Овощи на переработку Алексей покупает у местных фермеров. Говорит, в кооперации - будущее сельского хозяйства. Готовые наборы продает в розницу - в основном на маркетплейсах. На днях семь больших коробок со смесями отвез в районный пункт сбора помощи мобилизованным. Горячий домашний суп - это то, что бойцам сейчас особенно нужно.Дарья Давыдова, Андрей Синягин. “Вести-Вести»