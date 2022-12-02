16 фермеров из Владимирской области в этом году получили гранты на развитие своего дела - от двух...
16 фермеров из Владимирской области в этом году получили гранты на развитие своего дела - от двух до четырех миллионов рублей. Среди них - предприниматель из Собинского района. "Агростартап" Алексея Мокеева - это производство сушеных овощных смесей. Свои сухие борщи он отправляет и на передовую. Репортаж Дарьи Давыдовой.
Овощи в этом цехе "вешают" в килограммах, но чаще - в квадратных метрах.
Алексей Мокеев, предприниматель:
- Это капуста. Площадь загрузки у нас в квадратных метрах идёт, да. Соответственно, в тоннах мы тоже знаем. Если морковь сушим, то это примерно 700-800 килограммов загрузка. Капуста намного меньше, потому что она такая воздушная, хоть и водянистая.
Моют, чистят, режут и шинкуют овощи - вручную, а вот сушка... Сушка - дело техники. Конвекционную установку собирали под заказ в Кирове.
- Вводим время, температуру и производительность рециркулятора. И пуск.
В сушильной камере капусту закрывают на двое суток - до полного обезвоживания. “Ничего, - говорит Елена. - В кипящей воде овощи быстро придут в форму”. На вкус и цвет супы из сушеного ассорти ничем не отличаются от "классических". Но домохозяйки разницу точно заметят.
Елена Николаева, завпроизводством:
- Полкочана нарежем на щи, а полкочана в холодильнике лежит. А тут ничего не лежит. Сварили - и суп готовый. Очень удобно, я считаю. Всё по нормам, всё расчитано, всё расписано.
Дарья Давыдова, корреспондент:
- В готовой упаковке - сто сорок граммов сушеной смеси. На самом деле - полтора килограмма свежих овощей: картофель, лук, морковь, капуста, свёкла. Будет борщ! Говорят, должно получиться не меньше восьми приличных порций.
Свой агростартап Алексей мечтал запустить давно. Проект получилось реализовать благодаря гранту от региона. Он покрыл три четверти всех инвестиционных затрат. Полгода - полет нормальный.
Алексей Мокеев, предприниматель:
- Мне, на самом деле, очень нравится сериал, может, знаете - "Стар Трэк". "Звездные войны", "Звёздный путь" и так далее. Моя мечта, на самом деле, чтобы наши продукты питания отправились в космос. Как бы там уже используется не сушка, а более дорогостоящая технология - сублимация, но, мне кажется, мы к этому чуть попозже дойдем.
Овощи на переработку Алексей покупает у местных фермеров. Говорит, в кооперации - будущее сельского хозяйства. Готовые наборы продает в розницу - в основном на маркетплейсах. На днях семь больших коробок со смесями отвез в районный пункт сбора помощи мобилизованным. Горячий домашний суп - это то, что бойцам сейчас особенно нужно.
Дарья Давыдова, Андрей Синягин. “Вести-Вести»