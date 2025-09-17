Открыли супермагазин в котором есть ВСЕ:
Приходит мужик:
- Взвесте мене полкило кродильего хвоста.
- Пожалуйста...
Приходит другой:
- Дайте мене 2 десятка яиц бурундука.
- Нет проблем.
Приходит третий:
- Дай мене 2 кг нихуя.
Продавец немного растерялся - решил позвать директора, тот пришел и
говорит:
- Я сам обслужу этого покупателя.
Приглашает мужика пройти с ним. Заходят они в подвал, свет выключен.
Директор спрашивает:
- Что вы видите???
Тот:
- Нихуя...
Директор:
- Здесь как раз 2 кило. Берите и пройдем в кассу!!!
еще анекдот!