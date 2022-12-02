3 декабря 2022 года проходит народный праздник день Прокла. На Прокла было принято проклинать...

3 декабря 2022 года проходит народный праздник день Прокла. На Прокла было принято проклинать нечисть, чтобы она не вылезла из своих нор и не мешала людям жить. Наши предки верили, что даже несмотря на холода, бесы могут выбраться из под земли и в любой момент навредить человеку. Святого Прокла просили защитить от всего дурного. Во время молитвы осеняли себя крестным знамением.Что можно делать 3 декабря:1. Сегодня нужно оставаться гибким и позитивным к любым изменениям в жизни, быть открытым к переменам.2. Проклов день подходит для того, чтобы обратиться с молитвой к святому об удачном путешествии в будущем.Что нельзя делать 3 декабря:1. Нельзя отправляться в дальнюю дорогу, поездку или длительное путешествие.2. Нельзя поздно ложиться спать — к ослушавшемуся данного совета во сне придёт злой дух, который будет мучить кошмарами.3. Нельзя открывать дверь на стук или звонок без вопроса кто стоит за дверью.4.Нельзя садиться за трапезу, не вымыв тщательно руки — иначе такой человек будет обедать вместе с нечистой силой.Приметы на 3 декабря 2022 года:- Если 3 декабря снег пошел, то 3 июля будет дождь.- Если запел снегирь, а сорока прячется под крышу, то будет вьюга.- Если ночью и рано утром 3 декабря идёт снег, но погода безветренная, то ближайшие дни будут ясными.- В печи поленья трещат – к морозу.Фото www.pxfuel.com/