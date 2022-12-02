Ковровчанин укрылся между теплосетями, чтобы погреться.

В Коврове мужчина решил погреться между трубами теплотрассы и застрял. Об инциденте местный спасатель-блогер Михаил Быков.Вечером 29 ноября в 23:50 в поисково-спасательный отряд поступило сообщение о том, что на улице Комсомольской в теплосетях застрял человек.«Он кричал от боли. Между раскалёнными магистральными трубами застряла нога пострадавшего. Неподалёку от ковровчанина спасатели нашли расширение в коммуникациях. Аккуратно перенесли его туда и высвободили», - поделился историей Михаил.Добавим, что на месте ЧП также находились медики, которые оперативно оказали помощь жителю Коврова.