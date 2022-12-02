В Судогодском районе сотрудники госинспекции по маломерным судам, совместно с полицией и местными...

В Судогодском районе сотрудники госинспекции по маломерным судам, совместно с полицией и местными чиновниками провели патрулирование водоемов - в Вяткино, Погребищах в Ново-Петрово.Толщина льда там составляет в среднем уже 15-20 сантиметров, но опасность все равно присутствует, так как замерзает поверхность пруда неравномерно. Инспекторы еще раз напомнили местным рыбакам о правилах безопасности и необходимости иметь с собой средства спасения, например, веревку с гвоздиками. Напомним, этой осенью под лед провалились уже несколько человек, один рыбак, из Гороховецкого района, погиб. Но даже это не останавливает любителей подледного лова.- Еще вот лёд, идем - даже потрескивает...- А это он из-за мороза так бухтит...- Берегите себя.- Вот солнце вышло и начал трещать, так-то он даже не шумел…