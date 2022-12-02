Муромским городским судом Владимирской области вынесен приговор матери за неуплату без уважительных...

Муромским городским судом Владимирской области вынесен приговор матери за неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей.Она была обязана по суду выплачивать алименты на пятилетнего сына трехлетнюю дочь, чего не делала. И даже получила административное наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов.На этот раз суд назначил ей срок 4 месяца с отбыванием в колонии-поселении.Приговор не вступил в законную силу.Фото https://vladtv.ru/society/139620/?clear_cache=Y