В истории с поставкой троллейбусов не все однозначно? Вологодский поставщик “Транс-Альфа”, который должен была привезти во Владимир 5 новых машин, прокомментировала 6 каналу свою

В истории с поставкой троллейбусов не все однозначно? Вологодский поставщик “Транс-Альфа”, который должен была привезти во Владимир 5 новых машин, прокомментировала 6 каналу свою позицию. Компания утверждает, что троллейбусы готовы и ждут на складе, а препоны якобы создали владимирские власти. Напомним, не дождавшись новых машин, мэрия расторгла в одностороннем порядке контракт. В настоящее время все