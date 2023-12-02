Более 9 тысяч гектаров озимых зерновых посевов обследовали агрономы владимирского филиала...

Более 9 тысяч гектаров озимых зерновых посевов обследовали агрономы владимирского филиала РоссельхозцентраБолее 9 тысяч гектаров озимых зерновых посевов обследовали агрономы владимирского филиала Россельхозцентра. Специалисты завершили осенний фитосанитарный мониторинг зерновых культур под урожай 24 года.Обследования проведены в десяти районах области. Сейчас посевы цитирую: находятся в фазах всходы - начало кущения. То есть они в норме, влагообеспеченность хорошая. Агрономы заявили, что владимирские посевы уходят в зиму в удовлетворительном состоянии.