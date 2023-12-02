Во владимирских дворах залили 20 катков. Кроме того, 1 декабря в Центральном парке открылся каток «Молодежный». «Каток в сердце Владимира» на бульваре имени Пушкина пока закрыт, но уже 16

Во владимирских дворах залили 20 катков. Кроме того, 1 декабря в Центральном парке открылся каток «Молодежный». «Каток в сердце Владимира» на бульваре имени Пушкина пока закрыт, но уже 16 декабря туда можно отправиться кататься на коньках. Дольше всех придется ждать открытие катка на стадионе «Лыбедь» – он начнет работать в Новогодние праздники, сообщили в пресс-службе