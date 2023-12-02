Синоптики предупредили, что погода во Владимирской области станется под влиянием уходящего...

Синоптики предупредили, что погода во Владимирской области станется под влиянием уходящего циклона.В воскресенье, 3 декабря, регион 33 будет ощущать влияние тыловой части циклона, ушедшего на северо-запад, сообщают синоптики.Сохранится облачная погода, временами, преимущественно во второй половине дня пройдёт снег.В середине дня будет довольно не холодно - минус 6 градусов.Ветер максимум 10 мтеров в секунду.Народный прогноз погоды на 3 декабря.- Если в этот день идет снег, то в первый месяц лета будет лить дождь.- Если снегирь запел 3 декабря, значит, надвигается вьюга.- Если 3 декабря тетерев забрался на верхушку дерева - впереди оттепель Об этом сообщает "Рамблер".Фото: https://www.pxfuel.com