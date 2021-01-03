В результате ЧП сгорели постельные принадлежности.

В 08:22 3 января в МЧС поступил звонок о пожаре в многоквартирном жилом доме в Кольчугине. По прибытии первых спасательных подразделений было установлено, что горит квартира на первом этаже.Пожарные потушили огонь на площади 2 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. Из многоэтажки эвакуировано 8 человек.В результате ЧП сгорели постельные принадлежности.Для ликвидации происшествия привлекались 13 человек и 5 единиц техники. Работало звено газодымозащитной службы МЧС региона.